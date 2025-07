A Bologna il Comune introduce la dieta halal nelle scuole e scoppia la polemica

Da settembre nelle mense scolastiche bolognesi i genitori potranno richiedere la dieta halal per i bambini accanto a quella tradizionale, vegana e vegetariana. A darne l'annuncio è la direttrice del Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni, Veronica Ceruti. In nome di questa decisione, il gestore delle mense scolastiche bolognesi ha già individuato un fornitore che mette a disposizione animali nati, allevati e macellati in Italia secondo il rito islamico, certificato dal Centro islamico culturale d'Italia. La carne, per essere halal, dev'essere macellata da un musulmano praticante che rivolge la t esta dell'animale verso la Mecca e, prima dello sgozzamento, viene pronunciata una preghiera, spesso la frase "Bismill?h All?hu akbar" (Nel nome di Dio, Dio è il più grande). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Bologna il Comune introduce la dieta halal nelle scuole e scoppia la polemica

Polemica per la dieta Halal nelle scuole: "Pratica tribale e sottomissione culturale" - A partire da settembre 2025, le mense scolastiche di Bologna offriranno la dieta Halal, ovvero preparata secondo i precetti della legge islamica.

