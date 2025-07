A Bologna ecco l’Equestrian Show

BolognaFiere annuncia un nuovo appuntamento in calendario, il Bologna Equestrian Show, evento dedicato a tutti gli appassionati, professionisti e curiosi del mondo equestre, che si terrà dal 25 al 28 giugno 2026. L’evento si propone di diventare un punto di riferimento nel panorama europeo, portando in città un mix unico di sport, spettacoli e cultura equestre, in un’atmosfera che celebra lo stile di vita Country Life. La nuova manifestazione targata BolognaFiere, è organizzata direttamente da Intermeeting, società del gruppo, e curata da Sandro Agati, che ha una lunga esperienza nel settore. Il logo ufficiale dell’evento riprende le iconiche Due Torri di Bologna, simbolo di una città ricca di storia e tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

