Il mondo del reality show continua a essere protagonista di storie di trasformazione e traguardi personali, soprattutto nel contesto di programmi dedicati alle relazioni internazionali. Tra le vicende più significative si annovera il recente arrivo negli Stati Uniti di un partecipante internazionale di 90 Day Fiancé: The Other Way, che ha raggiunto un importante obiettivo dopo anni di attesa per l’approvazione del visto. Questa esperienza rappresenta un passo fondamentale per molte personalità che, lasciando i propri paesi d’origine, cercano di costruire un futuro accanto ai loro partner in America. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 90 day fiancé: la star straniera arriva in America dopo anni di attesa