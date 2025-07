26 luglio Firenze celebra Sant’Anna | sapete perché è coprotettrice della città?

Firenze, 26 luglio 2025 – Firenze oggi celebra la sua copatrona Sant’Anna. Questa celebrazione ha origini antiche che affondano nella Firenze trecentesca, durante la cacciata del Duca d’Atene Gualtieri di Brienne, tiranno straniero di una cittĂ che da sempre ha mal digerito i padroni. La sollevazione popolare (1343), che costrinse il duca alla fuga da una porticina seminascosta di Palazzo Vecchio, avvenne proprio nel giorno dedicato a Sant’Anna e, secondo quanto ritenuto al tempo, per sua diretta intercessione. Ecco perchĂ© la giornata di oggi divenne da quel momento una sorta di " seconda Pasqua" per la cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 26 luglio, Firenze celebra Sant’Anna: sapete perchĂ© è coprotettrice della cittĂ ?

In questa notizia si parla di: firenze - sant - anna - luglio

Torna a Firenze SALE - Sant'Ambrogio in Festival - Riparte la rassegna Co-Promossa dal Comune di Firenze nata per la comunità di Sant’Ambrogio, i suoi mestieri e le sue persone, che in tre anni ha conquistato davvero tutti, realizzata grazie al contributo di Cibrèo, Sammontana, Mercato Centrale, Human Company, Coop e Generali.

Firenze: Chiesa di Sant’Ambrogio, due giorni di festa per la riapertura - Due giorni di incontri sulla storia della chiesa e del suo pregevole patrimonio artistico, sulle esperienze del restauro; giochi e stand illustrativi delle molte e variegate attività L'articolo Firenze: Chiesa di Sant’Ambrogio, due giorni di festa per la riapertura proviene da Firenze Post.

Cinema all’aperto a Firenze, apre l’arena a Sant’Orsola - Firenze, 26 giugno 2025 - Giunto alla sua sesta edizione, Cinema nel Chiostro, l’arena cinematografica estiva a cura dello Spazio Alfieri, dal 30 giugno fino al 7 settembre  , ogni sera alle 21.

In previsione della festa di Sant’Anna (26 luglio) ecco un nuovo articolo sul sito di Press&Archeos ? pressandarcheos.com/articoli/ #santanna #firenze #florentia #festività #orsanmichele #florencegram #fiorenza #florencelovers https://www.pressandarc Vai su Facebook

#Juorno riapre sala di #palazzovecchio che conserva affresco di #SantAnna Vai su X

26 luglio, Firenze celebra Sant’Anna: sapete perché è coprotettrice della città ?; Firenze celebra sant'Anna: un patrimonio ritrovato; Omaggio a Sant'Anna: protettrice e simbolo di libertà di Firenze.

26 luglio, Firenze celebra Sant’Anna: sapete perché è coprotettrice della città? - Per l’occasione i Musei civici riaprono al pubblico la storica sala del Mezzanino di Palazzo Vecchio, tornano visibili opere importanti tra cui l’affresco dell’Orcagna con la cacciata del duca d’Atene ... Lo riporta lanazione.it

Festa di Sant'Anna, a Palazzo Vecchio riapre la storica sala del Mezzanino - In occasione delle tradizionali celebrazioni per la Santa protettrice della città, torna visitabile dal pubblico una parte solitamente inaccessibile di Palazzo Vecchio, contenente opere importanti com ... Come scrive msn.com