Zirkzee Inter confermato l’incontro con l’agente | emerge questa volontà per il futuro

Zirkzee Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante olandese del Manchester United dopo l’incontro con l’agente. Tutti i dettagli. Nella giornata di ieri, l’ Inter ha completato una mossa significativa sul mercato, concretizzando la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal, come riportato dal Corriere della Sera. Tuttavia, oltre a questa operazione, c’è stato un incontro importante tra i dirigenti nerazzurri e Giuliano Bertolucci, uno degli agenti più influenti del panorama calcistico. Bertolucci rappresenta infatti nomi importanti come Joshua Zirkzee e Douglas Luiz. Nonostante la presenza di questi due giocatori, i dirigenti dell’Inter hanno negato che si sia parlato di Zirkzee o Douglas Luiz durante il vertice, ribadendo che la discussione si sia concentrata principalmente su prospetti brasiliani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zirkzee Inter, confermato l’incontro con l’agente: emerge questa volontà per il futuro

In questa notizia si parla di: inter - incontro - agente - zirkzee

LIVE Inter-Barcellona 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: Lautaro Martinez sblocca l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25?- Carambola nell’area piccola dell’Inter. Tocco di mano ravvicinatissimo di Acerbi, assolutamente involontario ed inatteso.

Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Nico Paz Juventus, spunta l’incontro a cena con l’Inter! Gli aggiornamenti sul gioiello argentino.

Calciomercato Inter, incontro fissato con l’OM per Luis Henrique - Il calciomercato Inter entra nel vivo. I nerazzurri, attraverso il lavoro dei propri dirigenti di mercato, cerca di avvicinarsi ancor di più all’acquisto di Luis Henrique, esterno brasiliano in forza al Marsiglia.

FcInter1908 - Inter, in sede vertice di oltre un'ora con gli agenti Giuliano Bertolucci e Gian Maria Montesano, braccio destro di Kia Joorabchian e agente tra gli altri di Zirkzee e Douglas Luiz Vai su Facebook

?L'#Inter incontra l'agente di #Zirkzee. E perché #DouglasLuiz non c'entra Vai su X

L'Inter incontra l'agente di Zirkzee. E perché Douglas Luiz non c'entra; Corsera - Bertolucci in sede per Zirkzee e Douglas Luiz? La risposta della dirigenza dell'Inter; Inter, ma quando gioca Esposito se affianchi Lookman a Lautaro, Thuram e Bonny?.

Corsera - Bertolucci in sede per Zirkzee e Douglas Luiz? La risposta della dirigenza dell'Inter - Nella giornata di ieri si è concretizzata la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal, come riporta oggi il Corriere della Sera. Come scrive msn.com

L'Inter incontra l'agente di Zirkzee. E perché Douglas Luiz non c'entra - Oltre un'ora di colloquio tra club nerazzurro, Giuliano Bertolucci e Gian Maria Montesano, braccio destro di Kia Joorabchian che ha in mano il brasiliano. Riporta tuttosport.com