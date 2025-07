Zelensky vuole vedere Putin | propone agosto ma il Cremlino dà il palo

Due giorni dopo i negoziati flop di Istanbul, Volodymyr Zelensky, presidente dell’ucraina, è tornato ad insistere sulla necessitĂ di un vertice con lo zar Vladimir Putin con il fine di avviare trattative di pace, e ha assicurato che “i negoziatori russi hanno cominciato a discutere” di un possibile incontro. Il Cremlino non chiude completamente la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zelensky vuole vedere Putin: propone agosto ma il Cremlino dĂ il palo

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Il monito di Zelensky a Putin: "Non garantiamo la sicurezza alla parata del 9 maggio" - Il presidente ucraino ha affermato che lo zar potrebbe organizzare qualche incidente per incolpare Kiev.

Putin alle strette, evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky - Potrebbe non essere Istanbul il luogo del disgelo, almeno per ora. E nemmeno Ankara. Perché Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di sedersi allo stesso tavolo con Volodymyr Zelensky.

Zelensky: “Putin vuole tutta l'Ucraina, poi Moldavia e Baltici” - Zelensky: Putin vuole tutta l'Ucraina, non dal 2014, ma da molto prima; Guerra Russia Ucraina, Putin non sarà a Istanbul: Medinsky capo delegazione russa; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 aprile. Trump: “Biden, Zelensky e Putin da condannare”.

Guerra in Ucraina Zelensky vuole vedere Putin, ma il Cremlino frena - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato ad insistere sulla necessità di un vertice con il suo omologo russo Vladimir Putin per avviare trattative di pace, e ha assicurato che «i negoziatori ... Riporta bluewin.ch

Guerra Ucraina, Zelensky: "Possibile incontro con Putin". Cremlino: non entro agosto. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Possibile incontro con Putin'. Scrive tg24.sky.it