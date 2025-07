Zelensky colloqui al via per possibile incontro con Putin

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha affermato che "i negoziatori russi hanno cominciato a discutere" su un possibile incontro tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, colloqui al via per possibile incontro con Putin

Grande attesa per possibile incontro tra Putin e Zelensky a Istanbul - Roma, 13 mag. (askanews) - C'è grande aspettativa per giovedì 15 maggio a Istanbul quando potrebbe esserci lo storico incontro tra Putin e Zelensky, in seguito alle pressanti richieste del presidente americano Donald Trump, in viaggio nella penisola arabica e che a sorpresa potrebbe raggiungere la città sul Bosforo.

Colloqui Russia-Ucraina a Istanbul: nessuna svolta, ma si apre la strada a un possibile incontro tra Putin e Zelensky - Si sono conclusi i colloqui tra ucraini e russi, tenutisi a Istanbul. La delegazione di Mosca si è detta “ soddisfatta ” dell’incontro e ha affermato che le trattative dovrebbero continuare.

Ucraina, la fine delle guerra è possibile, ma richiederà più realismo da parte Zelensky e anche di Putin - Gli scogli sono le garanzie di sicurezza per Kiev e il riconoscimento del controllo russo su Crimea e Donbass I contorni di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina sono ormai abbastanza chiari.

Guerra ucraina, Zelensky: «Colloqui al via per possibile incontro con Putin». Kiev lavora per finanziare l'acquisto di 10 Patriot - Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto 105 droni ucraini sul territorio russo durante la notte. Come scrive ilmessaggero.it