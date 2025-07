Zanzare più letali degli squali i dati shock dell’Oms | Quanti morti…

Non sempre il pericolo ha dimensioni imponenti. A volte, basta un minuscolo insetto per rappresentare una minaccia seria alla salute pubblica. E quando si parla di animali più letali al mondo, pochi si aspetterebbero che in cima alla lista ci sia proprio la zanzara. Eppure, anno dopo anno, questi insetti provocano centinaia di migliaia di decessi a livello globale, molto più di altri animali comunemente ritenuti pericolosi. Dietro il loro ronzio si nasconde una capacità straordinaria di trasmettere virus e malattie infettive. Una realtà che riguarda anche l’Italia, dove negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di agenti patogeni trasmessi da zanzare autoctone o introdotte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Zanzare più letali degli squali”, i dati shock dell’Oms: “Quanti morti…”

In questa notizia si parla di: letali - zanzare - squali - dati

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

Zanzara è l'animale più pericoloso del mondo: ecco perché; Rieccoci, Burioni in tv tira fuori dalla tasca l'ultimo allarme: altro che squali e leoni, è la zanzara l'animale-killer più letale per l'uomo; I 10 animali più mortali al mondo per gli esseri umani: la classifica.

"Zanzara è l'animale più pericoloso del mondo": ecco perché - Piccole, a volte invisibili, "sono considerate gli animali più pericolosi al mondo. Secondo msn.com

Giornata Mondiale degli Squali: Seal Island era il regno degli squali, oggi sono spariti - Il 14 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Squali, simbolo della forza e della fragilità degli oceani. Segnala nationalgeographic.it