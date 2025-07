Tempo di lettura: 2 minuti Guardia alta ma nessun allarmismo sulla circolazione del Virus West Nile. L’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in linea con la circolare ministeriale e le indicazioni regionali, ha attivato tutte le misure previste dal Piano Nazionale per il controllo dell’Arbovirosi tramite l’attivitĂ del Dipartimento di Prevenzione. Nonostante ad oggi non sia stato riscontrato alcun caso di infezione a livello provinciale, è stata rafforzata l’attivitĂ di sorveglianza integrata veterinaria e di sorveglianza clinica umana, attraverso la sensibilizzazione degli operatori sanitari per l’identificazione tempestiva dei sintomi sospetti e degli eventuali casi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zanzare “killer”: dall’Asl irpinia guardia alta ma nessun allarmismo