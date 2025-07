Zanzara è l’animale più pericoloso del mondo | ecco perché

(Adnkronos) – Zanzare primo killer sul pianeta. Piccole, a volte invisibili, "sono considerate gli animali più pericolosi al mondo. Ogni anno milioni di persone si ammalano a causa delle infezioni trasmesse da questi insetti", dalla malaria alla Dengue, dalla febbre gialla a Zika e Chikungunya, fino al virus West Nile che in queste settimane torna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

I tipulidi sono insetti davvero sfortunati: sebbene per noi totalmente innocui, morfologicamente ricordano delle zanzare giganti, sebbene appartengano a famiglie differenti (Tipulidae i primi, Culicidae i secondi). E si sa, una zanzara più è grande più sangue su Vai su Facebook

E' vero che le zanzare sono molto pericolose anche in Italia? - In Italia, le zanzare non trasmettono la malaria, che è stata debellata dal nostro Paese negli anni ’50, ma sono presenti specie come la zanzara tigre (Aedes albopictus) che può trasmettere virus come ... Lo riporta ansa.it

