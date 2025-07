Young Boys-Inter Women 3-4 vittoria all’esordio stagionale! Il riassunto

L’Inter Women vince la sua prima amichevole contro lo Young Boys con il risultato di 4-3. Il club nerazzurro ha pubblicato il riassunto del match. IL RIASSUNTO – Inizia con una vittoria il precampionato dell’ Inter Women, che nel primo test ufficiale della stagione 202526 supera lo Young Boys per 4-3. Le nerazzurre mostrano buone trame di gioco, ritmo e spirito di squadra. Il match si apre subito su ritmi alti. Le padrone di casa passano in vantaggio all’8’ con Frey, abile a trovare il pertugio giusto in area. La risposta nerazzurra non si fa attendere e arriva al 22’, quando Pleidrup trova il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Young Boys-Inter Women 3-4, vittoria all’esordio stagionale! Il riassunto

