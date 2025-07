Yildiz la Juventus trema | il gesto che ha fatto preoccupare i tifosi bianconeri

L’attaccante turco ritorna protagonista e i tifosi bianconeri tremano dopo un gesto che potrebbe condizionare il resto dell’estate: cos’è successo (LaPresse) – SerieANews.com La prossima, potrebbe diventare la stagione di Kenan Yildiz. Il finale di campionato scorso, con Igor Tudor, lo ha visto brillare e anche in questa pre season sta mostrando i suoi colpi migliori. Si trova bene con l’attuale tecnico bianconero e lo si è potuto capire proprio dalla resa in campo degli ultimi mesi dell’annata conclusa circa due mesi fa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Yildiz, la Juventus trema: il gesto che ha fatto preoccupare i tifosi bianconeri

Lazio Juve, il Giudice Sportivo tocca anche le casse biancocelesti: i tifosi laziali si sono resi protagonista di quel gesto durante la sfida dell’Olimpico. Il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24 Lazio Juve, il Giudice Sportivo “condanna” anche il club biancoceleste per colpa dei suoi tifosi: cos’è accaduto e la multa comminata alla società .

Juve Udinese, Vlahovic festeggia il gol sui social con un messaggio all’insegna della juventinità . Il gesto che entusiasma i tifosi! - di Redazione JuventusNews24 Juve Udinese, Vlahovic festeggia sui social con un messaggio abbastanza indicativo: ecco cos’ha scritto!.

Milan, tifosi infuriati: il gesto contro Cardinale e Furlani - Milan sempre più nel caos: dopo la drammatica stagione dei rossoneri, la contestazione contro l’attuale proprietà si fa ancora più seria.

Il Chelsea ha messo 70 milioni sul piatto per Yildiz e la Juve ha risposto con un semplice "No". Ennesima prova del fatto che sul turco i bianconeri vogliono fondare la squadra. Un dell'attestato di stima, e una bella responsabilitĂ . Vai su Facebook

Yildiz si scusa dopo l'espulsione in Juve-Monza: il gesto è per i tifosi; Non era mia intenzione: Yildiz, scuse Juve anche fuori dal campo; Polemiche da Var, i tifosi della Juve non ci stanno: Yildiz cacciato, Bastoni no: due pesi due misure.

Juve, sirene inglesi per Yildiz: tifosi in ansia - Kenan Yildiz è finito nel mirino di un club di Premier League: presentata un’offerta alla Juve per il talento turco. Si legge su informazione.it

Calciomercato Juve, Yildiz ricercato da una big! Clamoroso retroscena che ha fatto preoccupare i tifosi - Calciomercato Juve: Yildiz è incedibile, no secco al Chelsea e rinnovo fino al 2030 Il Calciomercato Juve entra nel vivo con una presa di posizione forte e chiara da parte della dirigenza bianconera: ... Scrive calcionews24.com