Yildiz Juve, il club campione del Mondo non è una minaccia per la Vecchia Signora: c’è stato solo un approccio tra le parti!. Gianni Balzarini ha recentemente aggiornato i tifosi sulla situazione di Kenan Yildiz tramite il suo canale YouTube, facendo chiarezza sull’interesse del Chelsea nei confronti del giovane talento bianconero. La notizia di un’offerta da circa 70 milioni di euro da parte del club londinese è stata prontamente smentita. Balzarini ha infatti chiarito che si tratta solo di un sondaggio preliminare da parte del Chelsea, senza alcuna proposta ufficiale per Yildiz. Il Chelsea, pur avendo mostrato interesse per il giocatore, non ha mai avanzato una cifra così elevata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il Chelsea non è una minaccia! La rivelazione del giornalista spiega realmente come stanno le cose: per il turco c’è stato solo questo. L’annuncio solleva tutti i tifosi bianconeri

De Silvestri è carico per la partitissima di domani: «Che sfida! Domani sarà un grandissimo appuntamento. Juve senza Yildiz? I bianconeri valgono molto di più…» - di Redazione JuventusNews24 De Silvestri carica a pallettoni Bologna Juve: la sfida di domani sarà un grandissimo appuntamento, a cui i bianconeri si presenteranno al massimo.

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - La decisione presa chiama in causa pure Milan e Atalanta, nello specifico Reijnders e Lookman. Ecco tutti i dettagli Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz, il primo tra i protagonisti della grande cavalcata Champions dell’ Inter e il secondo l’astro nascente del calcio turco e, in teoria, il simbolo della Juventus che verrà .

Huijsen si racconta: «Calcisticamente ho imparato molto da Bremer, io e Yildiz migliori amici. Con la Juve ho esaudito il mio sogno, vi svelo gli obiettivi per il futuro» - di Redazione JuventusNews24 Huijsen si racconta: intervista al difensore del Bournemouth ed ex Juventus.

Juve, Balzarini: 'Il Chelsea ha fatto un sondaggio per Yildiz ma non c'è stata proposta' - Balzarini ha poi evidenziato: 'Se fosse arrivata un'offerta da 70 milioni la Juve si sarebbe messa seduta, nessuno è incedibile' ... Segnala it.blastingnews.com

Assalto del Chelsea a Yildiz, la Juve dice no: i dettagli dell'offerta rifiutata - Il Chelsea nei giorni scorsi si è presentato in Italia e ha bussato con decisione alla porta della Juventus, ma la Signora non ha aperto per il suo numero dieci. Da gazzetta.it