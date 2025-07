Yildiz festeggia l’inizio della nuova stagione | la FOTO durante gli allenamenti e quel messaggio fa scatenare i tifosi della Juve

Yildiz festeggia l’inizio della nuova stagione: la FOTO pubblicata dal numero dieci della Juventus. Il ritorno alla Continassa per iniziare la preparazione alla stagione 202526 è un momento importante per ogni calciatore, ma per un giovane come Kenan Yildiz, rappresenta anche un’occasione per dimostrare quanto possa crescere e svilupparsi come elemento cruciale per il futuro della Juventus. Il talento turco, che ha conquistato i cuori dei tifosi bianconeri con le sue prestazioni brillanti, ha recentemente postato sui social il suo entusiasmo per l’inizio dei lavori estivi, scrivendo “Back at it”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

