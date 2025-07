Yildiz al centro della Juventus rifiutata l’offerta del Chelsea | la palla passa al rinnovo

La stagione 20252026 ha ufficialmente preso il via nella giornata di ieri, con la Juventus che ha iniziato la preparazione estiva radunandosi alla Continassa. Tra i diversi punti di domanda che dovranno essere risolti prima della chiusura del mercato, c’è una certezza alla quale non si può rinunciare. La stella più luminosa in casa bianconera è rappresentata infatti da Kenan Yildiz, che dopo una stagione, la prima con il 10 sulle spalle, in cui soprattutto nella prima e nell’ultima parte è stato decisivo, ha voglia di diventare trascinatore assoluto. Rispediti al mittente i quasi 70 milioni del Chelsea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Yildiz al centro della Juventus, rifiutata l’offerta del Chelsea: la palla passa al rinnovo

