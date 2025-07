Wwf in Sicilia 200 nidi di tartarughe marine | 10 in provincia di Messina Risultati da record anche in Calabria

Mentre nei giorni scorsi si è avuta la prima emersione «targata WWF» di neonati di Caretta caretta, all’interno del lido dell’albergo Fontanebianche (Siracusa) il network Tartarughe marine dell’associazione, coordinato dalla biologa Oleana Prato, registra (e supera, con i 6 nidi di ieri nelle province di Ragusa, Siracusa e Messina) la cifra record di 200 nidi censiti e messi in sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wwf, in Sicilia 200 nidi di tartarughe marine: 10 in provincia di Messina. Risultati da record anche in Calabria

In questa notizia si parla di: nidi - tartarughe - marine - messina

Tartarughe tra gli ombrelloni, scoperti altri due nidi nella notte. Scatta la protezione delle uova - Massa, 28 giugno 2025 – E siamo a tre. L’altra notte sono stati individuati sulla spiaggia apuana altri due nidi di tartaruga marina.

L’invasione di tartarughe sulla riviera romagnola: “Volontari e sentinelle per salvare i loro nidi” - Ravenna, 4 luglio 2025 – C’è tutto il mare Adriatico, nel bene e nel male, all’interno dei nidi di tartaruga Caretta caretta comparsi nelle ultime settimane sulle spiagge di Riccione e di Punta Marina, nel Ravennate.

In Sicilia tre nuovi nidi di tartarughe marine - AGI - In Sicilia i volontari del Wwf hanno scoperto e messo in sicurezza tre nuovi nidi di tartarughe marine.

Sicilia ormai è l’isola delle tartarughe marine; Sicilia, estate da record per le tartarughe marine: 182 i nidi di caretta caretta censiti; La Sicilia si conferma l'isola delle tartarughe marine.

Sicilia «isola delle tartarughe marine»: toccata quota 200 nidi - In particolare, sono stati censiti dal Wwf Italia 83 nidi in provincia di Siracusa, 47 Ragusa, 41 Agrigento, 14 Trapani, 10 Messina, 9 Catania, 4 Palermo ... Scrive corriere.it

Wwf, in Sicilia 200 nidi di tartarughe marine: 10 in provincia di Messina. Risultati da record anche in Calabria - Mentre nei giorni scorsi si è avuta la prima emersione «targata WWF» di neonati di Caretta caretta , all’interno del lido dell’albergo Fontanebianche ... Come scrive msn.com