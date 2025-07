WWE | The Rock e Steve Austin rendono omaggio a Hulk Hogan dopo la sua morte

Dwayne "The Rock" Johnson ha finalmente rotto il silenzio sulla scomparsa di Hulk Hogan. Esattamente alle 2:00 del mattino del 25 luglio, The Rock ha pubblicato un messaggio toccante accompagnato da una clip del loro iconico match a WrestleMania, ricordando il suo eroe d'infanzia e il legame indimenticabile che li ha uniti per decenni. Il tributo si apre con un ricordo commovente del 1984, quando un giovane Dwayne di appena 12 anni riuscì ad afferrare al volo l'ultima fascia con la scritta " HULKSTER " lanciata da Hogan durante un match al Madison Square Garden: "Nel 1984 ti ho restituito la tua fascia "HULKSTER" nello spogliatoio del Madison Square Garden — ero quel ragazzino fortunato che l'aveva presa quando l'hai lanciata tra il pubblico.

Stasera su TV8 andrĂ in onda "Rocky 3", in cui fece la sua apparizione #HulkHogan che proprio oggi ci ha lasciati per un arresto cardiaco all'etĂ di 71 anni. A volte sembra proprio che il destino sia scritto. Addio, eroe d'infanzia di piĂą generazioni.

