WWE | Provino come arbitro per Leyla Hirsch

La carriera di Leyla Hirsch in AEW è stata piuttosto strana. In quasi quattro anni e mezzo è stata una delle presenze più continue nel roster femminile, dividendosi tra AEW e ROH, ma senza mai avere ruoli di rilievo nelle storyline. E così, alla scadenza del suo contratto, lo scorso febbraio, ha detto addio alla compagnia di Tony Khan. Ma il suo prossimo ruolo potrebbe essere diverso da quello che ci aspettiamo. Nuovo ruolo sul ring. Nei giorni scorsi, infatti, si era diffusa la notizia che la WWE avrebbe contattato l’atleta russa per un provino come arbitro, suscitando qualche dubbio tra i fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Provino come arbitro per Leyla Hirsch

