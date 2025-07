WWE | Karrion Kross non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza ad agosto

Karrion Kross negli ultimi mesi è riuscito a guadagnarsi un importante spazio nella programmazione televisiva WWE e soprattutto il sostegno del pubblico, come testimoniato dalle ottime vendite del suo merchandise sul WWE Shop e in giro per le arene. Questa maggiore esposizione non ha portato ad un vero e proprio push, anche se Kross assieme alla compagna Scarlett ha intrapreso un feud con Sami Zayn con un paio di match combattuti tra Saturday Night’s Main Event e Raw. Un’ascesa finora frenata dalla sua situazione contrattuale, con un accordo in scadenza il prossimo mese e un rinnovo ancora non annunciato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Karrion Kross non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza ad agosto

