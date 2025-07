WWE | Game Over per Travis Scott rottura con la WWE e addio a 2K25

Travis Scott è ufficialmente fuori da WWE 2K25. Il rapper avrebbe dovuto essere un personaggio giocabile a sorpresa nei contenuti scaricabili del gioco, ma tutto è saltato a causa di problemi dietro le quinte. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, tra Scott e la WWE c’è stata una vera e propria rottura, che ha portato alla sua completa rimozione dai DLC. Al suo posto, in un pacchetto è stato inserito un personaggio fittizio chiamato El Grande Americano, mentre nel pacchetto a tema WrestleMania è stato sostituito dal rientrante Aleister Black. McIntyre affonda Travis Scott, la WWE chiude ogni porta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Game Over per Travis Scott, rottura con la WWE e addio a 2K25

