WWE | Chelsea Green costretta a scusarsi per aver elogiato Hulk Hogan dopo le critiche dei fan

Chelsea Green si è trovata al centro di una polemica sui social media dopo aver reso omaggio a Hulk Hogan durante un'intervista con CBS News. La campionessa Women's Tag Team della WWE ha dovuto pubblicare delle scuse ufficiali dopo aver ricevuto critiche feroci dai fan per aver parlato positivamente di Hogan, nonostante le controversie passate del Hall of Famer. Le parole che hanno scatenato la polemica. Durante l'intervista, Chelsea Green aveva dichiarato: "Voglio dire, opinioni politiche polarizzanti a parte, era un'icona assoluta. E se non fosse stato per Hulk Hogan, molti di noi nell'industria del wrestling non sarebbero qui.

