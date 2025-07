WTA Washington 2025 | Venus Williams fermata da Magdalena Frech al 2° turno

Aveva fatto giustamente rumore il suo successo al primo turno del WTA 500 di Washington contro Peyton Stearns, se non altro perché l’ha posta nel solco di figure capaci di vincere a età ritenute impossibili, come Martina Navratilova poco più di vent’anni fa e Kimiko Date tra fine primo e inizio secondo decennio di questo secolo. Stavolta, però, più del secondo turno a Venus Williams non riesce di trovare: raccoglie quattro giochi contro Magdalena Frech, con la polacca che s’impone per 6-2 6-2. Il problema della Venus di stanotte risiede soprattutto in due punti focali: servizio e dritto. Il primo non è agli stessi livelli dei giorni scorsi, con il secondo sbaglia parecchio e, per logica conseguenza, concede tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

