WTA Praga 2025 | è Bouzkova-Noskova la finale nella capitale ceca

Marie Bouzkova e Linda Noskova si giocheranno la finale del WTA 250 di Praga. SarĂ dunque derby tutto in casa ceca, quello che si vedrĂ domani nella capitale del Paese. E la situazione è andata molto vicina a dare il responso di 4 ceche su 4 in semifinale, impedito solo dal recupero dell’ultimo quarto rimasto da terminare nella mattina. Quello in cui la cinese Xinyu Wang elimina per 6-1 6-4 la ceca Sra Bejlek. Nella semifinale di apertura del programma Bouzkova mette per prima il naso avanti dopo una serie di break che vanno dal terzo game al quinto del primo set. Dall’altra parte, però, Tereza Valentova fa valere tutti i motivi per cui, a 18 anni, sta cercando di sgomitare verso le prime 100 e risale sul 4-4 prima del definitivo allungo di Bouzkova verso il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

