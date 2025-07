Witsel vota il Napoli belga | De Bruyne è fenomenale E che intesa con Lukaku

L'ex Atletico è svincolato e vuole un ultimo ballo al top come il connazionale: "Sto bene fisicamente e ho fame, la serie A è tattica e mi intriga". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Witsel vota il Napoli belga: "De Bruyne è fenomenale. E che intesa con Lukaku"

