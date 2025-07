Witsel svela a sorpresa | Avevo fatto le visite mediche con la Juve lo Zenit bloccò il trasferimento Mi aveva voluto Allegri e adesso…

Witsel svela a sorpresa un retroscena sul possibile passaggio alla Juve: tutte le dichiarazioni del centrocampista. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Axel Witsel ha raccontato alcuni retroscena del suo passato, inclusa una trattativa mai concretizzatasi con la Juventus e il suo apprezzamento per i giovani talenti bianconeri, in particolare Kenan Yildiz. Il mediano belga ha ricordato un episodio che ancora oggi è un rimpianto per molti tifosi della Juventus. Nel 2016, Witsel era a un passo dal trasferirsi a Torino, con la Juve che aveva già trovato un accordo con il giocatore e con il suo club, lo Zenit. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Witsel svela a sorpresa: «Avevo fatto le visite mediche con la Juve, lo Zenit bloccò il trasferimento. Mi aveva voluto Allegri e adesso…»

In questa notizia si parla di: witsel - svela - sorpresa - juve

Juve, Can può essere il nuovo Witsel | Calciomercato - Le opzioni per Emre Can sono tante, non ultima quella del rinnovo con il Liverpool, ma con così tante pretendenti la Juve inizia a temere un nuovo caso Witsel. Si legge su calciomercato.com

Witsel, la rottura con la Juve e la verità sul contratto: i retroscena ... - Il belga si è stancato di un'attesa lunghissima . Lo riporta calciomercato.com