Winx Club | The Magic Is Back | il trailer della serie animata di Bloom e le sue amiche

(askanews) – È uscito online il trailer ufficiale della nuova serie animata Winx Club: The Magic Is Back che dal 2 ottobre arriverà su Netflix in tutto il mondo e in autunno su Rai in Italia. Rainbow riporta la magia alla ribalta con la nuova veste del Winx Club: la storia di Bloom e delle sue amiche fatine riparte in una nuova ambientazione, tra misteri da svelare. Le immagini pubblicate svelano una piccola anticipazione sul prossimo capitolo. Le magiche eroine nate dalla matita di Iginio Straffi e dal 2004 ascese al successo mondiale tornano in una versione inedita, pensata per conquistare una nuova generazione di spettatori e far sognare ancora gli storici fan.

Winx Club arriva su Pluto TV: tutte le stagioni e speciali in streaming gratuito - Da oggi su Pluto TV Italia è disponibile un canale interamente dedicato alle Winx, la serie animata cult amata da generazioni.

