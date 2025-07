Winx Club | The Magic is Back Iginio Straffi | Come Spider-Man ogni tanto bisogna riavviare la storia

Siamo stati ai Rainbow Studios, una delle factory d'animazione italiane più importanti, fondata e diretta da Iginio Straffi. Che ha presentato alla stampa il reboot Netflix delle mitiche fatine, 20 anni dopo aver creato il Winx Club. Non sembra di essere ad Alfea, ma quasi. Anzi, sembra di essere in una di quelle start-up europee e americane all'avanguardia. Invece siamo in Italia, a Loreto in provincia di Ancora, nel cuore della campagna marchigiana. Abbiamo trascorso una giornata negli Studi Rainbow, una delle più importanti, antiche e influenti case di produzione animate. L'occasione? La visione in anteprima di Winx Club - The Magic is Back, la nuova serie animata che andrà a colorare la programmazione autunnale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Winx Club: The Magic is Back, Iginio Straffi: "Come Spider-Man, ogni tanto bisogna riavviare la storia"

