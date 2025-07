Will Smith accende la notte toscana stasera il gala a Villa Bocelli

(Adnkronos) ‚Äď Will Smith accende la notte toscana. √ą uno degli appuntamenti pi√Ļ glamour dell'estate, ospitato nella Villa Alpebella di Massa di propriet√† della famiglia di Andrea Bocelli. ¬†Stasera, venerd√¨ 25 luglio, alle ore 20, partir√† il Gala Stravagante del Big Art Festival che vedr√† protagonista la star cinema hollywoodiano Smith, il quale si esibir√† . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

