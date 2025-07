Will Smith a Pisa incantato dai lungarni… e dalla cucina Città bellissima

Pisa, 25 luglio 2025 – Dopo i granduchi, a Pisa arriva il Principe di Bel Air. Will Smith, attore statunitense di fama mondiale, è arrivato in città nel primo pomeriggio per una visita alle meraviglie pisane prima di fare tappa a Lajatico al Teatro del Silenzio. L’attore è andato a mangiare al ristorante La Pergoletta di Daniela Petraglia, dove è stato accolto dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini che ha fatto gli onori di casa per conto della città. "Pisa è una città meravigliosa – ha detto Will Smith a La Nazione – sono affascinato dalla sua storia conosciuta in tutto il mondo. Bellissimi soprattutto i lungarni cittadini, adesso mi aspetta una visita alla Torre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Will Smith a Pisa, incantato dai lungarni… e dalla cucina. “Città bellissima”

