KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force invitano tutti gli aspiranti cacciatori a provare Wild Hearts S, che è disponibile da ora in esclusiva per Nintendo Switch 2. Ricordiamo inoltre che è anche possibile provare una demo pubblica gratuita per le modalità in solitaria e multigiocatore in compagnia di un massimo di altri tre cacciatori! In WILD HEARTS S, i giocatori devono padroneggiare un’antica tecnologia chiamata “karakuri” (automi) per dare la caccia a belve giganti in un mondo fantasy ispirato al Giappone feudale. Gli aspiranti cacciatori potranno creare e combinare un’ampia varietà di “karakuri” per mettere insieme un vasto arsenale di oggetti, fra cui: lame che perforano le belve, scudi e trappole. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Wild Hearts S è ora disponibile su Nintendo Switch 2