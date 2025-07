West Nile Virus | aumentano i casi in Italia e sono tutti o quasi nel Lazio Ecco come riconoscere i sintomi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Continua a salire il numero dei casi di infezione da West Nile Virus nella provincia di Latina, con 12 nuovi contagi confermati, che portano il totale a 21 casi diagnosticati nel 2025. Questo è quanto comunicato dalla Regione Lazio, che ha confermato i nuovi casi tramite le analisi effettuate presso l’ Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Situazione sanitaria dei contagiati. Dei 20 pazienti attualmente colpiti, dieci risultano ricoverati in reparti ordinari per patologie correlate, mentre due sono stati dimessi. Sei pazienti stanno ricevendo cura domiciliare, mentre due si trovano ricoverati in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

