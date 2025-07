West Nile parla l' esperto | Nessun allarme ma facciamo attenzione

"Nessun allarme, ma attenzione e buon senso per prenderci cura dei nostri figli". Questo è l'invito lanciato da Vincenzo Tipo, direttore dell'UnitĂ operativa complessa di Pediatria d'urgenza, pronto soccorso e terapia subintensiva dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, in merito ai casi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: nessun - allarme - attenzione - west

Mascali, il sindaco Messina: "Nel mare di Fondachello nessun allarme inquinamento" - "Un allarme ingiustificato e inaccettabile sul borgo marinaro di Fondachello.", così il sindaco di Mascali, Luigi Messina smentisce le fake news pubblicate sui social media riguardo a una presunta situazione di inquinamento sulla spiaggia di Fondachello, pubblicate a ridosso della stagione.

Astensione, nessun allarme democratico - Roma, 7 maggio 2025 – Siamo per una consapevole non partecipazione al voto. L’astensione non è in alcun modo una forma di disimpegno ".

Caso di Dengue nel Comasco, iniziata la disinfestazione: “Importato dall’estero, nessun allarme” - Allarme sanitario in provincia di Como, a Capiago Intimiano. Nel comune è stato accertato un caso di dengue: si tratta di un residente di ritorno da un viaggio all’estero che ha accusato i malori tipici della malattia.

Aumentano i casi isolati di infezione da virus trasmessi da zanzare, ma le autorità sanitarie rassicurano: la situazione è sotto controllo. Nessun allarme, massima attenzione Vai su X

Virus West Nile in Campania, medici e De Luca:"Il problema c'è ma nessun allarmismo" https://nap.li/cEXj Vai su Facebook

West Nile, parla l'esperto: Nessun allarme, ma facciamo attenzione; Zanzare e virus West Nile, come si trasmette. L’esperto: “I sintomi a cui fare attenzione”; Andrea Crisanti: «West Nile: non c'è nessun allarme, ma bisogna difendersi dalle zanzare».

Zanzare e virus West Nile, come si trasmette. L’esperto: “I sintomi a cui fare attenzione” - L’infettivologo Pierluigi Blanc fa il punto dopo i casi nel Lazio: “In Toscana nessuna segnalazione, ma la prevenzione resta fondamentale: evitare le punture di zanzara seguendo i classici accorgiment ... Secondo lanazione.it

West Nile, Dengue e Chikungunya, Vincenzo De Luca: «Nessun focolaio in Campania» - Dall'inizio dell'anno al 22 luglio 2025 in Italia sono stati segnalati 96 casi di Dengue e trenta di Chikungunya, nessuno dei quali letale. Si legge su msn.com