Sono saliti a 32 i casi di positivitĂ accertata al West Nile in tutta Italia. Gli ultimi registrati tutti nella provincia di Latina, dove, in 24 ore il numero di persone venute a contatto con il virus è raddoppiato arrivando a 21. Oltre al Lazio le altre regioni colpite sono Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Campania. La malattia attacca principalmente gli uccelli, ma le zanzare comuni fanno da vettore anche per l'uomo. Due persone, a cui era stata confermata la presenza del Virus nel sangue, sono morte, ma dall'Istituto superiore di sanitĂ tranquillizzano sulla situazione e fanno sapere che i numeri del contagio sono in linea con l'anno precedente, anche se la concentrazione di casi in alcune cittĂ vicino a Latina, come ad Anzio, è una novitĂ . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - West Nile, l'infettivologo: "Grande attenzione ma non allarmismo"