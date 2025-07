West Nile l' allerta dell' Iss | Medici facciano attenzione ai sintomi Febbre mal di testa nausea vomito sfoghi cutanei Ecco i segnali più comuni

Sono 32 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell?uomo in Italia. Di questi, 21 casi sono stati segnalati dalla Regione Lazio, nella provincia di Latina. I. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile, l'allerta dell'Iss: «Medici facciano attenzione ai sintomi». Febbre, mal di testa, nausea, vomito, sfoghi cutanei. Ecco i segnali più comuni

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

? ALLERTA VIRUS WEST NILE A BAIA DOMIZIA ? Dopo il Lazio, anche la Campania segnala casi di virus West Nile: sono 8 le persone infettate, tutte contagiate sul territorio regionale. 4 pazienti sono attualmente ricoverati in terapia intensiva, due a Vai su Facebook

Virus West Nile, altri tre casi sospetti a Latina. Allertati medici e pediatri - Aumentano i casi sospetti di West Nile a Latina: dieci in una settimana. Secondo blitzquotidiano.it

West Nile: trappole anti-zanzara e linee guida per medici e donatori di sangue - Stampa Resta alta l’allerta per il virus West Nile in Campania dopo otto casi clinici confermati, tutti con ricovero ospedaliero per forme neuroinvasive. Lo riporta salernonotizie.it