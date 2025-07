West Nile in Campania De Luca | Seguiamo con attenzione non focolai ma casi isolati

“Le notizie che abbiamo sono abbastanza tranquillizzanti. Ovviamente bisogna seguire con attenzione la vicenda, i nostri esperti epidemiologi del Monaldi stanno seguendo con estrema attenzione, non abbiamo diffusione di focolai ma casi singoli che sono isolati e quindi la situazione è assolutamente sotto controllo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Salerno a margine della presentazione del plastico del nuovo stadio Arechi in merito ai casi di positivitĂ al virus West Nile riscontrati nella regione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - West Nile in Campania, De Luca: “Seguiamo con attenzione, non focolai ma casi isolati”

