west nile esteso test a tutti i donatori di sangue nel lazio

La Regione Lazio ha disposto l'estensione dell'esecuzione del Nucleic Acid Test per il Virus West Nile a tutti i donatori di sangue della Regione Lazio. Si tratta di nuove misure precauzionali a tutela della salute pubblica e della sicurezza trasfusionale, adottate dalla Regione, in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico relativo alla diffusione del Virus West Nile, con particolare riferimento alla provincia di Latina. La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha disposto l'estensione del test "in linea con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.

