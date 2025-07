West Nile – Esteso il test a tutti i donatori di sangue nel Lazio I positivi in Regione salgono così a 28, di cui 26 nel territorio di Latina. Altri 7 casi in Regione, anche in provincia di Roma.. La Regione Lazio ha disposto l’estensione dell’esecuzione del test per il virus West Nile  a tutti i donatori di sangue. Si tratta di nuove misure precauzionali a tutela della salute pubblica e della sicurezza trasfusionale adottate dalla Regione, dopo l’epidemia segnalata soprattutto nel territorio di Latina. In seguito sono stati segnalati sette nuovi casi  in terra laziale, confermati dalle analisi effettuate presso l’istituto Spallanzani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

