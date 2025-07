Firenze, 25 luglio 2025 – “La presenza del West Nile non è certo una novitĂ . Il nostro sistema trasfusionale è super sicuro e controllato. Dunque, nessun rischio nĂ© per chi dona nĂ© per chi riceve il sangue”. Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, ci spiega perchè le notizie sui casi di infezione non incidano minimamente sulle donazioni. “La sorveglianza sul virus West Nile è attiva da molti anni ed è ormai una prassi consolidata - spiega Firenze -. La Regione Toscana, nel periodo in cui si attiva la sorveglianza, effettua regolarmente il test Nat, un test di biologia molecolare che garantisce un ulteriore livello di sicurezza nella selezione del donatore”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - West Nile e sicurezza del sangue: “Sistema trasfusionale sicuro, i donatori possono stare tranquilli”