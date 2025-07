West Nile 31enne in terapia intensiva a Latina La sorella | Siamo sconvolti mio fratello è uno sportivo e non ha mai avuto problemi

E' ricoverato nel reparto malattie tropicali dell'ospedale Spallanzani di Roma, il 31enne di Aprilia che ha contratto il West Nile virus dopo essere stato punto da una zanzara nei giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile, 31enne in terapia intensiva a Latina. La sorella: «Siamo sconvolti, mio fratello è uno sportivo e non ha mai avuto problemi»

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

