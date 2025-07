Wesley-Roma è fatta Le due società si scambiano i documenti attesa per la firma

Siamo allo scambio di documenti tra Roma e Flamengo: Wesley in giallorosso è una questione definita. L'esterno brasiliano, infatti, è atteso nella Capitale a ore.Wesley alla RomaLa trattativa tra i due club era andata a buon fine già da almeno una settimana, ma i giallorossi dovevano attendere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

LIVE - Calciomercato Roma, è fatta per Wesley: scambio di documenti nella notte. Il Flamengo darà l'ok per la partenza solo dopo la firma di Emerson Royal

Roma, colpo El Aynaoui: quinquennale per il centrocampista del Lens, è il primo colpo sul mercato per Gasperini È fatta per Neil El Aynaoui, 24 anni, che arriva dal Lens per 23 milioni più due di bonus. L'accordo è arrivato poco dopo l'ora di pranzo e

MERCATO | Wesley-Roma, è FATTA ??! Il LAFC spinge per Son: prima offerta ?? | OneFootball - Il trasferimento sarà ufficializzato non appena Emerson Royal firmerà con il Flamengo, sbloccando così il via libera al viaggio di Wesley.

Roma, fatta per Ghilardi: contatti per Silva e idea Paixão - Giallorossi scatenati sul mercato: chiuse le operazioni Wesley e Ghilardi, ora Gasperini vuole rinforzi in attacco.