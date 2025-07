Wesley Juventus partenza verso Roma rimandata per il brasiliano! Il brasiliano arriverà nella capitale in quella giornata | la notizia

Wesley Juventus, il brasiliano è a un passo dalla Roma! Stabilito il giorno in cui arriverà in Italia: c’è stato un rinvio che non mina l’affare. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra la Roma e il Flamengo per il trasferimento di Wesley è ormai ai dettagli finali. Dopo aver trovato un accordo per il passaggio del difensore brasiliano, le due squadre stanno sistemando gli ultimi dettagli relativi ai documenti necessari per ufficializzare l’ operazione. Nonostante fosse previsto inizialmente che Wesley potesse partire nella giornata di venerdì, la partenza è stata rimandata e il calciatore è ora atteso in Italia per sabato 26 luglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juventus, partenza verso Roma rimandata per il brasiliano! Il brasiliano arriverà nella capitale in quella giornata: la notizia

In questa notizia si parla di: brasiliano - roma - wesley - juventus

Roma, si tratta con il Flamengo per Wesley: il brasiliano spinge per vestire il giallorosso - La Roma non si ferma. Dopo il passo indietro definitivo su Richard Rios, il club giallorosso continua a lavorare con insistenza sul mercato sudamericano.

LIVE Piazza di Siena 2025, GP Roma in DIRETTA: Martinengo Marquet nona, trionfa il brasiliano Mansur - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12. Grazie per averci seguuito, per oggi è tutto. Buon pomeriggio! 15.

Piazza di Siena 2025: il brasiliano Yuri Mansur sorprende tutti e vince nel GP Roma - Sul percorso del GP Roma del Piazza di Siena 2025 sventola la bandiera brasiliana. Nel contest individuale che ha chiuso questa edizione del concorso capitolino, è stato il carioca Yuri Mansur a imporsi al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Nuovi contatti tra la Roma e il Flamengo per Wesley Secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore i giallorossi starebbero portando avanti la trattativa per l'esterno brasiliano, richiesto espressamente da Gian Piero Gasperini Vai su Facebook

Tutti pazzi per #Wesley Adesso il #Milan fa sul serio Vai su X

Wesley: caratteristiche tecniche, ruolo, carriera e statistiche del brasiliano che interessa a Roma e Juve; Da parcheggiatore a Juve o Roma grazie a... YouTube: la storia di Wesley; Wesley: Juventus e Roma? Non è il momento ma sogno di giocare in Europa. Concentrato sul Mondiale.

Wesley Juventus, partenza verso Roma rimandata per il brasiliano! Il brasiliano arriverà nella capitale in quella giornata: la notizia - Stabilito il giorno in cui arriverà in Italia: c’è stato un rinvio che non mina l’affare Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trat ... Scrive juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: niente da fare per Wesley, è fatta per il suo trasferimento alla Roma! Cifre e dettagli dell’operazione con il Flamengo - Calciomercato Juventus: è fatta per il trasferimento di Wesley alla Roma dal Flamengo. Come scrive juventusnews24.com