Weekend all’insegna di nuvole e pioggia | attenzione alle possibili grandinate

Una profonda saccatura, presente sull’Europa centrale, avente il suo minimo in territorio francese, in lento movimento verso levante, farà affluire sulle regioni centro-settentrionali italiane, umide ed instabili correnti sud-occidentali. Tempo ancora instabile sulla nostra regione con locali fenomeni precipitativi a carattere temporalesco accompagnati sporadicamente da grandine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 25 luglio 2025 Tempo Previsto: Condizioni di tempo instabile. Irregolarmente nuvoloso al mattino sulle aree di pianura, tendente a divenire molto nuvoloso durante il corso della giornata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Weekend all’insegna di nuvole e pioggia: attenzione alle possibili grandinate

