Weekend all' insegna dell' instabilità diramata l' allerta gialla per possibili temporali

La provincia di Ferrara torna gialla. In tutto il nostro territorio, infatti, l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha diramato per la giornata di sabato 26 luglio l’allerta gialla, ovvero quella di grado minimo, in relazione a possibili temporali e alle piene dei corsi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Meteo, Arpal prolunga fino a stasera l’allerta meteo gialla su tutta la Liguria - Alla luce delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, Arpal ha prolungato lo stato di allerta gialla per temporali fino alle 21 sulla zona A e fino alle 23.

| ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI Nelle prossime 36 ore sono probabili temporali forti con precipitazioni intense e localizzate e possibilità di forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni. Attenzione - Mettere in sicurezza eventuali strutture provvisorie (p Vai su Facebook

Meteo: allerta gialla per possibili temporali sabato e domenica nel Casalese e nel Valenzano Vai su X

Temporali, grandine e rischio nubifragi: a Milano e in Lombardia prosegue l’allerta gialla. E la prossima settimana? - Dopo il maltempo delle ultime ore, si è registrato un brusco calo delle temperature. Scrive ilgiorno.it

Allerta meteo gialla per temporali da mezzanotte di sabato - La Protezione civile del FVG ha pubblicato un'allerta meteo gialla per criticità idrogeologiche per temporali, da sabato 26 luglio a mezzanotte, per 24 ore. Come scrive rainews.it