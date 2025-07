Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 luglio

L’ultimo weekend di luglio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di turisti con tanti appuntamenti e eventi da non perdere. Molti romani sono già in vacanza, chi è ancora in città non potrà annoiarsi con un fine settimana come quello che sta per iniziare. Scopriamo cosa propone la Capitale il 26 e il 27 luglio. Cosa fare nel weekend del 26 e 27 luglio a Roma?. Avete mai sentito parlare della Festa de Noantri? Domenica 27 luglio fuochi d’artificio e processione notturna della Madonna Fiumarola. Il cuore dell’evento sarà la suggestiva processione notturna della Madonna Fiumarola, che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico  nel cuore di Trastevere. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: luglio - roma - eventi - perdere

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma - Un colossale rogo, il fuoco che iniziò a bruciare nell’area mercantile della città e che ben presto andò fuori controllo Un evento che si caratterizza per il tanto mito e per le leggende che si sono costruite attorno a esso.

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - In occasione dell’attesa uscita nelle sale cinematografiche di SUPERMAN, il nuovo film diretto da James Gunn al cinema da mercoledì 9 luglio distribuito da Warner Bros.

Il Gran Tour di Dolce & Gabbana fa tappa a Roma dal 12 al 16 luglio. - Le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria ed Alta Sartoria di Dolce & Gabbana approderanno nella Capitale nel mese di luglio.

Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 luglio https://ift.tt/XskDNWh Vai su X

CREMONINICONCERTO A ROMA 17 Luglio 2025 @ Roma Prossime partenze BIANCHI TOUR per i concerti dell’estate! Non perdere i grandi eventi live: viaggia comodo con Bianchi Tour e pensa solo a cantare.....! Posti limitati! Prenota subi Vai su Facebook

Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 luglio; Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 luglio; +137 Eventi nel Lazio da non perdere questo fine settimana. Luglio 2025 / Sett. 30.

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 Luglio - Alcuni degli appuntamenti del weekend: tutti i dettagli al riguardo ... Riporta msn.com

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 26 e domenica 27 luglio: dall'ingresso libero alla Villa di Massenzio alla Festa de' Noantri - Molti romani sono pronti a partire per le attese e desiderate vacanze. Segnala msn.com