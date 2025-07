Webuild batte le stime degli analisti e chiude il primo semestre con ricavi e margini in crescita a doppia cifra, nonostante lo scenario macroeconomico incerto. I ricavi si attestano a 6,7 miliardi con un miglioramento del 22% rispetto al primo semestre 2024. L'utile netto sale a 132 milioni, in crescita del 61% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) raggiunge i 564 milioni con un significativo incremento del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La marginalit√† √® pari all'8,4%, in miglioramento di 100 punti base rispetto al primo semestre 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Webuild cresce a doppia cifra oltre stime, ricavi a 6,7 miliardi