Weah Juventus in campo gli agenti! Sono in Italia per sbloccare definitivamente la situazione | le ultimissime

Timothy Weah, esterno offensivo statunitense classe 2000, è sempre piĂą vicino a lasciare la Juventus. Secondo fonti vicine al club, gli agenti del giocatore si trovano a Torino per definire gli ultimi dettagli del trasferimento all'Olympique Marsiglia.

Weah Juventus, il “trasloco” di Cambiaso gli fa guadagnare la titolarità per la sfida contro il Bologna! Ecco in che ruolo giocherà lo statunitense. Novità - di Redazione JuventusNews24 Weah Juventus, lo statunitense giocherà in quella fascia: giocherà in quel ruolo dal 1? complice il “trasloco” di Cambiaso.

Bologna Juventus, Weah sarà titolare per lo “spareggio” Champions di questa sera? La scelta definitiva di Tudor per la sfida del Dall’Ara - di Redazione JuventusNews24 Bologna Juventus, Weah giocherà la partitissima del Dall’Ara? Tudor ha sciolto le riserve e ha optato per questa scelta.

Bologna-Juventus LIVE, le formazioni ufficiali: ci sono Weah e Savona, out Conceicao. Dallinga dal 1', non Castro - Bologna-Juventus è un autentico scontro Champions. Alle 20.45 allo stadio Dall`Ara del capoluogo emiliano andrà in scena una sfida diretta fra.

L'agente di Weah tuona: Vergogna, non è una marionetta; L'agente di Weah non ci sta: "Trattato come una marionetta dalla Juve".

Dopo le tensioni vissute durante il Mondiale e il mancato trasferimento al Nottingham Forest, Timothy Weah si è presentato regolarmente al ritiro della Juventus alla Continassa.