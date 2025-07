Weah Juve scendono in campo i suoi agenti! I rappresentati dello statunitense sono in Italia per sbloccare la situazione | come stanno le cose!

Weah Juve, quale futuro per l’esterno americano? Il Marsiglia frena, nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi. Tutte le novità sull’ex Lille. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo Instagram, gli agenti di Timothy Weah sono arrivati a Torino per lavorare al trasferimento del loro assistito, ormai pronto a lasciare la Juventus. Il giovane esterno bianconero, che si è promesso al Marsiglia, è ormai a un passo dal trasferirsi in Ligue 1. Il Marsiglia ha deciso di rilanciare e pareggiare l’offerta che la Juventus aveva già accettato qualche settimana fa dal Nottingham Forest, che ammontava a 15 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus, ma la Juve sta cercando di alzare la cifra richiesta per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve, scendono in campo i suoi agenti! I rappresentati dello statunitense sono in Italia per sbloccare la situazione: come stanno le cose!

Timothy #Weah ha scelto l’#OlympiqueMarsiglia. Trattativa in corso con la #Juventus per un prestito con obbligo di riscatto tra 14 e 15M€. Accordo ancora non chiuso, ma i rapporti tra club e agenti sono ottimi. [@FabrizioRomano - YouTube] Vai su X

Weah-Marsiglia: cosa manca? C'è l'intesa sulla formula, ma il prezzo è ancora da concordare. Sono 5 i milioni di differenza tra richiesta e offerta, ma c'è ottimismo #Juventus #Weah #Marsiglia Vai su Facebook

Da Weah a Miretti, c’è una Juve con le valigie pronte: i milioni che potrebbero entrare in cassa - L’esterno statunitense vuole solo il Marsiglia, da cui manca l’offerta decisiva. tuttosport.com scrive

L'agente di Weah alla Continassa, c'è distanza tra Juventus e Marsiglia: cifre e formula della trattativa - La Juventus è in trattativa con il Marsiglia per Weah, che ha già accettato la destinazione francese. Scrive ilbianconero.com