Weah Juve | l’agente dell’americano era alla Continassa si accelera per il suo addio Ma i bianconeri mantengono ben salda questa posizione ecco gli ultimi aggiornamenti

Weah Juve: l’agente dell’esterno americano era alla Continassa, si spinge per il suo addio. Il club bianconero mantiene ben salda questa posizione. Il futuro di Timothy Weah è il tema caldo del mercato in uscita della Juve. L’addio dell’esterno statunitense, da tempo in procinto di lasciare Torino, è entrato in una fase decisiva. Come riportato da Tuttosport, nelle scorse ore si è tenuto un vertice presso la sede della Continassa tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore per fare il punto della situazione. La trattativa con il Marsiglia è viva, ma c’è ancora distanza tra le parti. La trattativa con il Marsiglia: ballano 5 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve: l’agente dell’americano era alla Continassa, si accelera per il suo addio. Ma i bianconeri mantengono ben salda questa posizione, ecco gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: addio - juve - weah - agente

Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l’addio? Dall’interesse dei club spagnoli al poco minutaggio: il motivo e tutti i dettagli sul futuro - di Nicolò Corradino Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l’addio? Tutti gli aggiornamenti sul calciatore che piace a club italiani e spagnoli.

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - La decisione presa chiama in causa pure Milan e Atalanta, nello specifico Reijnders e Lookman. Ecco tutti i dettagli Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz, il primo tra i protagonisti della grande cavalcata Champions dell’ Inter e il secondo l’astro nascente del calcio turco e, in teoria, il simbolo della Juventus che verrà .

Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve: ha mercato in questi due campionati, ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic va verso l’addio alla Juventus alla fine della stagione. Piace a questi due campionati, ma c’è un “nodo” che blocca la cessione.

Weah-Marsiglia: cosa manca? C'è l'intesa sulla formula, ma il prezzo è ancora da concordare. Sono 5 i milioni di differenza tra richiesta e offerta, ma c'è ottimismo #Juventus #Weah #Marsiglia Vai su Facebook

Mbangula via, Weah quasi: la Juve passa all’incasso e accelera su Sancho; L'agente di Weah contro la Juve: Soldi ed egoismo: non ci si comporta così; Weah rifiuta il Nottingham, l'agente durissimo: Non è una marionetta, è una vergogna vedere gente comportarsi così per soldi.

Cambiaso Juve, l’agente: “Ecco perché è saltata la trattativa col City. Era tutto definito, Guardiola aveva anche…” - Cambiaso Juve | L’Agente di Andrea Cambiaso, Giovanni Bia, ha rilasciato oggi una lunga e interessante intervista ai colleghi di Sky Sport. Secondo informazione.it

"Cambiaso-City non dispiaceva alla Juve. E lui ha una convinzione": parla l'agente - Dopo essere stato vicino alla cessione nello scorso mercato di gennaio, con il Manchester City di Pep Guardiola in grande pressing, Andrea Cambiaso ha iniziato oggi alla Continassa la sua terza stagio ... Secondo msn.com