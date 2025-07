Wall Street chiude in rialzo e continua a macinare record DJ +0,47%

Roma, 25 lug. (askanews) – Wall Street ancora da record. Si chiude una settimana positiva per l’azionario Usa, con l’indice S&P 500 che ha stabilito l’ennesimo massimo storico chiudendo al più 0,40 per cento. Il Dow Jones ha concluso la seduta al più 0,47 per cento, il Nasdaq, dopo un avvio più debole e in calo, ha a sua volta imboccato rialzi nel pomeriggio per chiudere al più 0,24 per cento. Il tutto mentre il presidente Usa Donald Trump, appena atterrato in Scozia per una inusualmente prolungata visita di Stato – in cui si recherà anche ai suoi resort di golf – ha invitatoconvocato la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen per una bilaterale domenica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

