Vueling | Passeggeri allontanati ma non perché ebrei

Vueling si difende e smentisce le ricostruzioni di alcuni media israeliani sull’ allontanamento di un gruppo di passeggeri da un suo volo in Spagna “perché ebrei”. Alcuni passeggeri francesi sono stati allontanati da un volo in partenza dalla città spagnola di Valencia e diretto a Parigi, secondo la compagnia, per quello che la polizia spagnola e la compagnia aerea stessa hanno descritto come un comportamento indisciplinato. Allontanati dal volo 44 minori e 8 adulti. La compagnia aerea Vueling ha smentito le notizie secondo cui l’incidente avvenuto mercoledì, che ha comportato l’allontanamento di 44 minori e otto adulti dal volo V8166, fosse legato alla religione dei passeggeri, come affermato da alcuni media israeliani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vueling: “Passeggeri allontanati, ma non perché ebrei”

In questa notizia si parla di: allontanati - passeggeri - vueling - ebrei

Vueling: Passeggeri allontanati, ma non perché ebrei; Spagna, trambusto e rischi per la sicurezza: 50 adolescenti ebrei espulsi da un volo Vueling | Israele: È antisemitismo; Espulsi dall'aereo perché cantavano in ebraico. Scoppia il caso Vueling ma la compagnia smentisce.

Ragazzini ebrei espulsi da volo Vueling a Valencia ed educatrice ammanettata, bufera in Spagna: cosa sappiamo - Il caso del gruppo di circa 50 minorenni francesi ebrei fatto scendere da un volo Vueling da Valencia a Parigi: per i genitori e il governo israeliano ... Come scrive fanpage.it

Antisemitismo o sicurezza? Cosa è successo davvero sul volo Vueling da cui sono stati fatti scendere 50 ragazzi ebrei - Un gruppo di 50 ragazzi ebrei è stato allontanato da un volo Vueling in Spagna: la compagnia parla di sicurezza, ma c’è chi denuncia un ... Si legge su alfemminile.com